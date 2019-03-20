ЦВК збільшила витрати на вибори президента

Видатки збільшено на 720 тис. грн для проведення виборців за кордоном

Центральна виборча комісія збільшила на 720 тис. гривень видатки на організацію виборів президента-2019. Як повідомляє РБК-Україна, відповідне рішення ЦВК ухвалила у вівторок 19 березня.

У прес-службі Комісії повідомили, що відповідне звернення щодо додаткової потреби у коштах надійшло від Міністерства закордонних справ України. Гроші потрібні для придбання конвертів та розсилки запрошень виборцям у зв'язку із віднесенням виборців з Російської Федерації до Фінляндії, Грузії та Казахстану. Крім того, зросла кількість виборців на закордонних виборчих дільницях Польщі.

Також ЦВК внесла зміни до Кошторису за статтею витрат "Видатки для організації підготовки та проведення виборів на закордонних виборчих дільницях".

"Окрім того, затверджено єдині кошториси видатків ОВК з виборів президента України 3 територіальних виборчих округів на загальну суму 13 млн 370 тис. 812 гривень", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, ЦВК під час засідання 18 березня зареєструвала ще 225 офіційних міжнародних спостерігачів на виборах президента України 31 березня.