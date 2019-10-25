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ЦВК затвердила розподіли субвенції з держбюджету на місцеві вибори

Новини » Вибори 2019    25.10.2019 - 17:27
ЦВК затвердила розподіли субвенції з держбюджету на місцеві вибори
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

На підготовку і проведення місцевих виборів був затверджен розподіл на суму понад 21 млн гривень

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіли субвенцій із державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, ЦВК на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів затвердила розподіл на загальну суму 21 млн 842 тис. 200 гривень.

Крім того, на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 22 грудня розподілено 4 млн 441 тис. 100 гривень та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення таких виборів на загальну суму 90 тис. 200 гривень.

Також ЦВК затвердила календарні плани основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів в ОТГ 29 грудня і підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільської та селищних рад 29 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Місцеві вибори призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому 2019 року.

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