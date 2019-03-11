ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на майже 43 млн гривень

Всього 11 березня затвердили кошториси 7 виборчих округів

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на выборах 2019 утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий на 7 территориальных избирательных округах на общую сумму более 42 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как отмечается, комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 42 млн 794 тыс. 402 гривны.

Таким образом, по состоянию на 11 марта 2019 года Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 187 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных президентских выборов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 4 марта внесла изменения в Смету расходов ЦИК и увеличила расходы на выборы на 6,7 млн гривен.

РБК-Украина писало, что 6 марта ЦИК утвердил сметы расходов окружных избирательных комиссий на выборах на 18 территориальных избирательных округов на общую сумму более 100 млн гривен.