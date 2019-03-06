ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 100 млн гривень

Всього 6 березня затвердили кошториси 18 виборчих округів

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий на выборах 2019 на 18 территориальных избирательных округах на общую сумму свыше 100 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как отмечается, комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для подготовки и проведения очередных выборов на общую сумму 100 млн 468 тыс. 191 гривна.

Таким образом, по состоянию на 6 марта 2019 года, комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК по выборам Президента Украины 180 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 4 марта внесла изменения в Смету расходов ЦИК и увеличила расходы на выборы на 6,7 млн гривен.

РБК-Украина писало, что (ЦИК) во время заседания 6 марта обратилась к Службе безопасности Украины с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы на выборах.