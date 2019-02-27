ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 млн гривень

ЦВК затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій 143 територіальних виборчих округів

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 143 территориальных избирательных округов на общую сумму более 885 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В частности, комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента 143 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 885 млн 287 тыс. 758 гривен.

Напомним, 12 февраля ЦИК утвердил смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины для нужд участковых избирательных комиссий за рубежом.

Во время заседания Центральной избирательной комиссии 11 февраля было утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Как отмечается, всего было распределено средств на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.

11 февраля ЦИК увеличил расходы на подготовку и проведение президентских выборов. После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилось на 9 млн 947 тыс. 723 гривни и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019, зарегистрировав 44 человека.