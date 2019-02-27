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ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 млн гривень

Новини » Вибори 2019    27.02.2019 - 21:55
ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 млн гривень
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій 143 територіальних виборчих округів

Центральна виборча комісія України (ЦВК) затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Зокрема, комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента 143 територіальних виборчих округів для підготовки і проведення чергових виборів президента України на загальну суму 885 млн 287 тис. 758 гривень.

Нагадаємо, 12 лютого ЦВК затвердила кошторис витрат на підготовку і проведення чергових виборів президента України для потреб дільничних виборчих комісій за кордоном.

Під час засідання Центральної виборчої комісії 11 лютого було затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Як зазначається, всього було розподілено коштів на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.

11 лютого ЦВК збільшила витрати на підготовку і проведення президентських виборів. Після внесених змін сума витрат комісії збільшилось на 9 млн 947 тис. 723 гривні і становить 275 млн 978 тис. 531 гривню.

Раніше повідомлялося, що ЦВК завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019, зареєструвавши 44 людини.

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