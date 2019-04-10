ЦВК затвердила розподіл коштів держбюджету на проведення другого туру

Центральна виборча комісія затвердила розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів в Україні з урахуванням видатків для підготовки та проведення другого туру 21 квітня 2019 року на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень. Про це повідомляє прес-службу ЦВК.

Вказано, що у цьому розподілі видатки ЦВК складають 295 млн 186 тис. 539 гривень. Видатки окружних та дільничних виборчих комісій для підготовки та проведення виборів з урахуванням внесених постановами комісії змін з лютого по квітень становлять 1 млрд 191 млн 396 тис. 419 гривень.

"Видатки окружних та дільничних виборчих комісій для підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року становлять 782 млн 595 тис. 825 гривень. Резерв коштів складає 85 млн 701 тис. 217 гривень", - поінформували у Центрвиборчкомі.

Крім того, затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій для підготовки та проведення повторного голосування на виборах в Україні.

Повідомляється, що ЦВК внесла зміни до єдиних кошторисів видатків ОВК з виборів президента України 10 територіальних виборчих округів.

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад 199 окружних виборчих комісій для організації підготовки та проведення повторного голосування у другому турі виборів 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, про проведення другого туру виборів президента Центрвиборчком офіційно оголосив 7 квітня - з тих пір українці можуть змінити місце голосування.