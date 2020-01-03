ЦВК затвердила план виборів депутата на окрузі в Харківській області

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила Календарний план підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України, які відбудуться 5 березня 2020 року в окрузі № 179 в Харківській області. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Згідно з планом, з 16 січня до 3 лютого включно відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати України в одномандатному окрузі; до 24 січня включно - утворення окружної виборчої комісії; о 24 годині 13 березня - закінчення передвиборної агітації; до 30 березня включно - встановлення результатів виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 20119 року Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області.

До того до ЦВК надійшла постанова Верховної ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кучера, який переміг на окрузі в ході дострокових виборів до Ради.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації. На парламентських виборах Кучер балотувався в 179 мажоритарному окрузі Харківської області.