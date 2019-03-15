ЦВК затвердила новий склад окружної комісії в Тернополі

Перед виборами 2019 змінили склад окружної комісії № 163

За две недели до выборов 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новый состав окружной избирательной комиссии округа № 163. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК рассмотрел представление кандидатов на пост президента относительно кандидатур в состав 163 окружной комиссии и утвердил новый ее состав из 29 человек.

"Указанной ОИК поручили проинформировать граждан о своем составе, местонахождении и режиме работы", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе ЦИК досрочно прекратил полномочия окружной комиссии в Тернополе за нарушение принципа пропорциональной доли каждой категории должностей в участковых комиссиях для каждого кандидата в президенты.

В феврале ЦИК утвердил перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года. Всего на территории Украины, с учетом зарубежного избирательного округа, будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тысяч 848 избирательных участков.