ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох мерів

Новини » Політика    11.04.2019 - 22:14
У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох мерів
Ілюстративне фото (setav.org)

Виборча комісія скасувала перемогу шести членів прокурдської Демократичної партії народів

Вища виборча комісія Туреччини скасувала перемогу шестьох членів прокурдської Демократичної партії народів, які здобули премогу на вибори в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що виборча комісія Туреччини майже через тиждень після муніципальних виборів скасувала перемогу шести мерів-представників прокурдської опозиційної Демократичної партії народів.

Кожен із зазначених шести членів HDP на посаді мера замінять кандидати від правлячої турецької Партії справедливості і розвитку (AKP), які за результатами виборів посіли друге місце.

Вища виборча комісія пояснила своє рішення тим, що мери від HDP ще до поточних муніципальних виборів отримали заборону на здійснення функцій влади, а тому не можуть займати посади міських голів. Демократична партія народів розкритикувала це рішення виборчкому, назвавши його довільним, адже кандидати були допущені до виборів.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав анулювати результати муніципальних виборів у Стамбулі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що голосування у Стамбулі в ході муніципальних виборів у Туреччині 31 березня пройшло з порушеннями.

РБК-Україна писало, що правляча Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вимагала перерахувати результати голосування на місцевих виборах в Стамбулі.

Епіфаній розповів, що буде з томосом після виборів Посол США заявила про конкурентність першого туру виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Турциявыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся