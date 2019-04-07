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Партія Ердогана вимагає перерахувати результати місцевих виборів у Стамбулі

Новини » Політика    07.04.2019 - 22:01
Партія Ердогана вимагає перерахувати результати місцевих виборів у Стамбулі
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

ПСР вимагає перерахувати результати голосування у Стамбулі

Правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вимагає перерахувати результати голосування на місцевих виборах у Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, ПСР закликала виборчу комісію перерахувати голоси на муніципальних виборах у Стамбулі, де її кандидат програв кандидату від опозиції.

"Ми вибрали шлях для усунення числових помилок", - заявив заступник голови партії Аіл Іхсан Явуз.

Зазначається, що ПСР звернулася до виборчої комісії з проханням повністю перерахувати голоси у стамбульському районі Бейоглу, та ще в 38 округах міста.

Нагадаємо, в Туреччині на виборах мера Анкари вперше за 25 років переміг кандидат від опозиційної Партії народних республіканців Мансур Яваш. Він набрав 50,9% голосів виборців, з невеликим відривом обійшовши кандидата від правлячої партії Мехмета Озхасеки, який отримав 47,06% голосів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його консервативна Партія справедливості і розвитку (ПСР) у неділю, 31 березня, здобула перемогу на муніципальних виборах в країні. Правлячий альянс в цілому взяв 52,1% підтримки, а опозиційний альянс - 37,2%.

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