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ЦВК створила робочу групу щодо виборчих прав людей з інвалідністю

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:13
ЦВК створила робочу групу щодо виборчих прав людей з інвалідністю
Фото: засудання робочої групи (cvk.gov.ua)

Робочу групу очолив член ЦВК Сергій Постівий

Центральна виборча комісія (ЦВК) створила робочу групу з питань забезпечення реалізації та захисту виборчих прав людей з інвалідністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, до робочої групи увійшли представники 12 профільних громадських організацій.

"Зазначена група створена відповідно до розпорядження голови ЦВК. Її головне завдання полягає у наданні консультацій, рекомендацій та сприянні Комісії в підготовці й розробці нормативних документів, спрямованих на забезпечення та реалізацію виборчих прав людей з інвалідністю та поліпшення їх доступності, а також інших маломобільних груп населення до виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.

Робочу групу з питань захисту виборчих прав людей з інвалідністю очолив член ЦВК Сергій Постівий.

За його словами, група має сприяти ЦВК у реалізації експериментальних і пілотних проєктів, спрямованих на реалізацію виборчих прав людей з інвалідністю.

На першому засіданні учасники робочої групи обговорили регламент майбутньої діяльності та основні завдання. Також були узагальнені пропозиції щодо удосконалення й адаптації офіційних сайтів Центральної виборчої комісії та Державного реєстру виборців для їх зручного використання людьми з порушенням зору.

Нагадаємо, 2 грудня ЦВК одноголосно проголосувала за новий варіант порядку тимчасової зміни місця голосування. Основний акцент зроблений на можливості подавати заяву про тимчасову зміну місця голосування в електронній формі та через уповноважену особу.

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