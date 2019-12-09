ЦИК создал рабочую группу по избирательным правам людей с инвалидностью

Фото: засудання рабочей группы (cvk.gov.ua)

Рабочую группу возглавил член ЦИК Сергей Постивий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создала рабочую группу по вопросам обеспечения реализации и защиты избирательных прав людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, в рабочую группу вошли представители 12 профильных общественных организаций.

"Указанная группа создана согласно распоряжению главы ЦИК. Ее главная задача заключается в предоставлении консультаций, рекомендаций и содействии Комиссии в подготовке и разработке нормативных документов, направленных на обеспечение и реализацию избирательных прав людей с инвалидностью и улучшение их доступности, а также других маломобильных групп населения к избирательному процессу", - говорится в сообщении.

Рабочая группа по вопросам защиты избирательных прав людей с инвалидностью возглавил член ЦИК Сергей Постивий.

По его словам, группа должна способствовать ЦИК в реализации экспериментальных и пилотных проектов, направленных на реализацию избирательных прав людей с инвалидностью.

На первом заседании участники рабочей группы обсудили регламент предстоящей деятельности и основные задачи. Также были обобщены предложения по совершенствованию и адаптации официальных сайтов Центральной избирательной комиссии и Государственного реестра избирателей для их удобного использования людьми с нарушением зрения.

Напомним, 2 декабря ЦИК единогласно проголосовал за новый вариант порядка временного изменения места голосования. Основной акцент сделан на возможности подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме и через уполномоченное лицо.