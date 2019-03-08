ЦВК створила комісію з контролю друку бюлетенів

Хід друку бюлетенів контролюватимуть представники 14 кандидатів

Центральная избирательная комиссия создала комиссию, которая будет контролировать печать бюллетеней для проведения выборов-2019. Об этом сообщил член Центризбиркома Евгений Радченко по итогам заседания 8 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Радченко, контроль печати бюллетеней будут осуществлять 14 представителей кандидатов на должность президента на очередных выборах.

"Сегодня рассматривался вопрос создания контрольной комиссии для контроля за печатью избирательных бюллетеней на "Полиграфическом комбинате Украина". По поводу контрольной комиссии, заявления подали 15 кандидатов. Но, поскольку одно из заявлений было оформлено не в соответствии с законом, то кандидат отозвал заявление, и осталось 14 представителей разных кандидатов. Они будут контролировать ход печати бюллетеней", - сообщил он.

Так, согласно решению ЦИК, представители кандидатов смогут проконтролировать соответствующий закону печать бюллетеней установленной формы и соблюдение требований по уничтожению печатных форм, полиграфического брака, а также погашении неиспользованных избирательных бюллетеней.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования за кандидатов в президенты. Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии и сведения о 39 кандидатов на президентский пост президента Украины.