ЦВК затвердила зміст виборчого бюлетеня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У виборчому бюлетені зазначені прізвища 39 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування за кандидатів у президенти на виборах-2019. Відповідне рішення було прийняте під час засідання Центрвиборчкому 8 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Також комісією затверджено форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

Відтак, бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища та відомості про 39 кандидатів на президентський пост президента України

"Встановлено, що текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня", - йдеться у постанові ЦВК.

Також комісія постановила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців.

Також задля контролю за виготовленням виборчих бюлетенв на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" ЦВК утворила відповідну контрольну комісію.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію трьох кандидатів на виборах президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року. Йдеться про скасування реєстрації кандидатами Дмитра Гнапа, Дмитра Добродомова, та Євгена Мураєва.