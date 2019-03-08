ЦВК створила комісію з контролю друку бюлетенів

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Хід друку бюлетенів контролюватимуть представники 14 кандидатів

Центральна виборча комісія створила комісію, яка контролюватиме друк бюлетенів для проведення виборів-2019. Про це повідомив член Центрвиборчкому Євген Радченко за підсумками засідання 8 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Радченка, контроль друку бюлетенів здійснюватимуть 14 представників кандидатів на посаду президента на чергових виборах.

"Сьогодні розглядалось питання створення контрольної комісії для контролю за друком виборчих бюлетенів на "Поліграфічному комбінаті Україна". З приводу контрольної комісії, то заяви подали 15 кандидатів. Але, оскільки одна з заяв була оформлена не у відповідності до закону, то кандидат відкликав заяву, і залишилось 14 представників різних кандидатів. Вони будуть контролювати хід друку бюлетенів", - повідомив він.

Так, згідно рішення ЦВК, предстаники кандидатів матимуть проконтролювати відповідний закону друк бюлетенів встановленої форми та дотримання вимог щодо знищення друкарських форм, поліграфічного браку, а також погашення невикористаних виборчих бюлетенів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування за кандидатів у президенти. Бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища та відомості про 39 кандидатів на президентський пост президента України.