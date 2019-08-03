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ЦВК склав акти про відсутність документів з чотирьох комісій округу у Покровську

Новини » Вибори 2019    03.08.2019 - 17:16
ЦВК склав акти про відсутність документів з чотирьох комісій округу у Покровську
Фото (facebook.com/UACEC/)

У пакетах виборчих документів ділянок № 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони

Уповноважені представники Центральної виборчої комісії (ЦВК) отримали пакети з виборчими документами дільничних виборчих комісій (ОВК) одномандатного виборчого округу (ОВО) №50 у Покровську (Донецька область) про результати виборів у Раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Повідомляється, що в пакетах виборчих документів ділянок № 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони, а в пакеті документів ДВК дільниці № 140773 - список виборців.

Разом з тим, в 10 пакетах виборчих документів ділянок № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 присутня вся документація.

Складено протокол про передачу документації, а також акти про відсутність матеріалів.В даний час починається процес транспортування виборчих документів до ЦВК.

Нагадаємо, члени Центральної виборчої комісії прибутку на 50-й одномандатний виборчий округ у Покровську, щоб забрати документацію окружної комісії і визначити результати виборів у Раду.

Зазначимо, Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії у Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальну справу з-за невиконання членами окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області рішення суду про перерахунок голосів.

 

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Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяПокровск
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