ЦВК зняла кандидатуру Садового з президентських виборів

Рішення було прийняте як результат розгляду відповідної заяви

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 5 марта отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Андрея Садового. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, в ЦИК 4 марта 2019 года поступило заявление Садового об отказе баллотироваться кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.

"Рассмотрев указанное заявление, Комиссия отменила регистрацию кандидата на пост Президента Украины Садового Андрея Ивановича на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что мэр Львова Андрей Садовый 4 марта подал заявление к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снятии своей кандидатуры с президентских выборов.

Напомним, в пятницу, 1 марта, мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимет свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддерживает кандидатуру Анатолия Гриценко. На этой неделе политики должны подписать соглашение о поддержке.

Отметим, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 4 марта, Анатолий Гриценко сейчас находится на 5 месте и получил бы 7,7% голосов избирателей, если бы выборы проходили в конце февраля 2019 года.