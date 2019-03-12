ЦВК сформувала всі дільничні комісії у закордонному виборчому окрузі

ЦВК сформувала 101 дільничну комісію у закордонному виборчому окрузі

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сформировала 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе на выборах-2019. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В заграничном избирательном округе на выборах президента насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в Германии - 5, по 4 - в США, Польше, Италии, 3 участка - в Канаде, Испании и Турции.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 29 - от Всемирного Конгресса украинцев, 186 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), 1 - от ФРГ, 1 - от Международного Республиканского Института.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года. В общем на территории Украины, с учетом зарубежного избирательного округа, будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тысяч 848 избирательных участков.

12 февраля ЦИК утвердил смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины для нужд участковых избирательных комиссий за рубежом.

Во время заседания Центральной избирательной комиссии 11 февраля было утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Как отмечается, всего было распределено средств на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.