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У ЦВК роз'яснили різновиди дебатів кандидатів

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 14:28
У ЦВК роз'яснили різновиди дебатів кандидатів
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Центрвиборчкомі зазначили, що є три правові режими дебатів

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського, які проводяться не в приміщенні суспільного мовника, юридично можуть вважатись політичною агітацією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є три правові режими дебатів.

"Центральна виборча комісія наголосила, що є три правові режими дебатів. Перший: 58 стаття закону "Про вибори президента України", це вид передвиборної агітації. Якщо ви говорите про ці дебати, ЦВК не має жодного поняття, де вони відбудуться. Є другий правовий режим дебатів. Це дебати, які проводяться за кошти державного бюджету, в порядку ч.1,5 статті 62 ЗУ "Про вибори президента України". З приводу цього існує порядок, що дебати мають відбутися у приміщені НСТУ. Є третій режим: дебати, як цикл телепередач. У третьому випадку  ЦВК так само не може знати, де пройде цей вид дебатів", - пояснив Радченко. 

"Дебати тільки мають відбутися, і вони відбудуться 19 квітня. Не раніше", - повідомив Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла вже всі протоколи окружних виборчих комісій, крім двох. У ЦВК заявили, що результати першого туру виборів 2019 зможуть оголосити вже післязавтра, 7 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком закликав кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка утриматися від дискусії щодо місця проведення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

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