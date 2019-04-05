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В ЦИК разъяснили разновидности дебатов кандидатов

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 14:28
В ЦИК разъяснили разновидности дебатов кандидатов
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Центризбиркоме отметили, что есть три правовых режима дебатов

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые проводятся не в помещении общественного вещателя, юридически могут считаться политической агитацией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть три правовых режима дебатов.

"Центральная избирательная комиссия отметила, что есть три правовые режимы дебатов. Первый: 58 статья закона "О выборах президента Украины", это вид предвыборной агитации. Если вы говорите об этих дебатах, ЦИК не имеет никакого понятия, где они состоятся. Есть второй правовой режим дебатов. Это дебаты, которые проводятся за средства государственного бюджета, в порядке ч.1, 5 статьи 62 ЗУ "О выборах президента Украины". По поводу этого существует порядок, дебаты должны состояться в помещении НСТУ. Есть третий режим: дебаты как цикл телепередач. В третьем случае ЦИК также не может знать, где пройдет этот вид дебатов", - пояснил Радченко.

"Дебаты только должны состояться, и они состоятся 19 апреля. Не раньше", - сообщил Радченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла уже все протоколы окружных избирательных комиссий, кроме двух. В ЦИК заявили, что результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра, 7 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко воздержаться от дискуссии о месте проведения дебатов до официального объявления результатов первого тура выборов.

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