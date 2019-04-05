У ЦВК розповіли, чи законно зараз видавати довідки про зміну місця голосування

Органи державного реєстру виборців ще не можуть видавати довідки про зміну місця голосування на виборах 2019. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Українці зможуть змінити місце голосування тільки після початку виборчого процесу повторного голосування, тобто, оголошення дати другого туру.

"З приводу того, як буде відбуватись зміна виборчої адреси. Точно так само, як це відбувалось і під час виборів 31 березня. Тимчасове місце голосування змінюється уже після початку процесу повторного голосування", - повідомив Радченко.

Заступник голови комісії не виключив, що органи реєстру вже розпочали приймати заяви про зміну виборчих адрес.

"Я не виключаю, що органи ведення реєстру могли отримувати заяви від громадян. Але потрібно розуміти технологію процедури. Спочатку заява виборця, потім опрацювання органом реєстру, потім наказ на таку зміну і видача довідки. Так от заяви могли приймати, але не більше", - повідомив Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла вже всі протоколи окружних виборчих комісій, крім двох. У ЦВК заявили, що результати першого туру виборів 2019 зможуть оголосити вже післязавтра, 7 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком закликав кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка утриматися від дискусії щодо місця проведення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру виборів.