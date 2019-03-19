У ЦВК розповіли, скільки українців зможуть проголосувати за кордоном

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комісії зазначили, що число голосуючих за кордоном може змінитися

На закордонних виборчих дільницях на виборах президента України зможуть проголосувати майже 418 тисяч людей. Про це РБК-Україна повідомили у Центральній виборчій комісії.

У комісії наголосили, що зазначена цифра продовжує змінюватись.

"За попередньою інформацією, станом на 11 березня за кордоном зможуть проголосувати понад 417 723 громадян України, майже 418 тисяч. Безумовно, ця цифра ще змінюється. Люди помирають, а хтось стає на консульський облік", - зазначили у ЦВК.

Так, у Центрвиборчкомі наголосили, що станом на 19 березня уже 1595 українців обрали місцем голосування закордонний виборчий округ, скориставшись послугою тимчасової зміни місця голосування.

Нагадаємо, раніше в комісії заявили, що понад 100 тисяч громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента України.

Так, станом на понеділок, 18 березня, місце голосування змінили 106 тисяч 936 чоловік.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови ЦВК Євген Радченко раніше заявив, що станом на 15 березня тимчасово місце голосування змінили понад 90 тисяч українців.

Додамо, посли країн "Великої сімки" (G7) передали лист, адресований міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, в якому закликають не допустити зриву виборів президента 2019.