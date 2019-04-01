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У ЦВК розповіли про підрахунок голосів на виборах президента

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 10:23
У ЦВК розповіли про підрахунок голосів на виборах президента
Фото: голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підрахунок проходить без ексцесів

Ніч підрахунку голосів після першого туру виборів президента України пройшла без системних порушень виборчого законодавства. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Сліпачук зазначила, що градус кампанії був досить значний і було багато різних застережень. 

"Ніч, вже коли безпосередньо на дільничих виборчих комісій рахували голоси, вона пройшла без системних порушень. Вона пройшла таким чином, що ми можемо говорити, що ми закінчили гідним чином відповідно до законодавства наш перший етап. Ми вже бачимо з вами перші результати", - повідомила Сліпачук.

Як повідомляло РБК-Україна, підрахунок результатів виборів 2019  оказує вихід до другого туру Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. За даними підрахунку 60,28% протоколів, Зеленський набирає 30,36% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко (16,40%) і Юлія Тимошенко (13,08%). Юрій Бойко набирає 11,58% голосів, Анатолій Гриценко - 7,07%.

Нагадаємо, дані трьох екзит-полів показують, що найбільше голосів у першому турі набирають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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