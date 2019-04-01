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В ЦИК рассказали о подсчете голосов на выборах президента

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 10:23
В ЦИК рассказали о подсчете голосов на выборах президента
Фото: председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подсчет проходит без эксцессов

Ночь подсчета голосов после первого тура выборов президента Украины прошла без системных нарушений избирательного законодательства. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Слипачук отметила, что градус кампании был довольно значительным и было много разных опасений.

"Ночь, уже когда непосредственно на участковых избирательных комиссий считали голоса, она прошла без системных нарушений. Она прошла таким образом, что мы можем говорить, что мы закончили достойным образом в соответствии с законодательством наш первый этап. Мы уже видим с вами первые результаты", - сообщила Слипачук.

Как сообщало РБК-Украина, подсчет результатов выборов 2019 оказывает выход во второй тур Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко. По данным подсчета 60,28% протоколов, Зеленский набирает 30,36% голосов. Далее идут Петр Порошенко (16,40%) и Юлия Тимошенко (13,08%). Юрий Бойко набирает 11,58% голосов, Анатолий Гриценко - 7,07%.

Напомним, данные трех экзит-полов показывают, что больше всего голосов в первом туре набирают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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