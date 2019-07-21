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ЦВК назвав головні проблеми на округах

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 12:06
ЦВК назвав головні проблеми на округах
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Є проблеми з проставлянням штампу "вибув" в одномандатних виборчих округах

Основною з проблем на виборчих дільницях на виборах в Раду називають питання проставлення штампу "вибув" у бюлетені. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сліпачук, з багатомандатним виборчим округом немає серйозних проблем. Є проблеми з проставлянням штампу "вибув" в одномандатних виборчих округах.

"Там, де в бюлетені є особи щодо яких або скасована реєстрація чи знялись з балатування вже після того, як бюлетені вже були підтверджені до друку", - заявила Сліпачук.

За її словами, на багатьох виборчих дільницях були зіпсовані бюлетені через те, що штамп "вибув" був проставлений неправильно.

"27 одномандатний округ, виборча дільниця № 121184. Відкриття цієї дільниці пізніше 8 години ранку пов’язано з тим, ми додатково видруковували бюлетені, оскільки при штампуванні штампу "вибув" бюлетені були зіпсовані. Штамп був поставлений з помилкою", - додала вона.

"Така ситуація була і на одномандатному виборчому окрузі 32. Там також були бюлетені додатково виготовлені і доставлені. Затримка була пов’язана з необхідністю проставити штамп "вибув", - додала вона.

Нагадаємо, з початку доби спостерігачі продовжують фіксувати порушення у день парламентських виборів. Зокрема, за даними "Опори", у Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред’явлення паспорта. Також у селі Балаховичі (Рівненська область) виборець для голосування пред’явив лише водійські права.

РБК-Україна писало, що у зв'язку із проведенням виборів в Раду Національна гвардія України взяла під посилену охорону ядерні об’єкти, суди і посольства.

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