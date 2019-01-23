ЦВК просить іноземні держави ретельно відбирати спостерігачів на вибори-2019

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ЦВК підкреслили послідовну позицію щодо мінімізації ризиків та загроз втручання РФ у вибори-2019

Центральна виборча комісія звертається до іноземних держав та міжнародних організацій щодо ретельного відбору при прийнятті рішення про направлення офіційних спостерігачів на вибори президента-2019, зважаючи на агресію Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

У комісії підкреслили свою послідовну позицію щодо мінімізації ризиків та загроз втручання РФ у вибори-2019.

"Комісія звертає увагу всіх іноземних держав та міжнародних організацій, які мають намір здійснювати спостереження за ходом виборчого процесу, що положеннями закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" Російську Федерацію визнано державою-агресором, яка чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території", - сказано у повідомленні.

Крім того, Центрвиборчком підкреслює, що на сьогодні в Україні діє кримінальна відповідальність за перетинання держкордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств РФ у будь-який спосіб поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів чи за документами, що містять недостовірні відомості.

"Центральна виборча комісія просить іноземні держави та міжнародні організації врахувати зазначену інформацію при прийнятті рішення про направлення офіційних спостерігачів", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук допускає ймовірність прямих атак на комісію та її співробітників з метою зриву виборчого процесу. Зокрема, Сліпачук не виключає і організовані заворушення для перешкоджання виборам-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, на підконтрольному Донбасі існують ризики можливого зриву президентських і парламентських виборів-2019.

Додамо, глава держави Петро Порошенко заявляв про безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори-2019.