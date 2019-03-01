ЦВК оскаржить у суді протиправність своєї постанови щодо підкупу виборців

У комісії заявили, що інформація про те, що постанова є неправомірною, спрямована на тиск і дискредитацію ЦВК

В Центральной избирательной комиссии прокомментировали скандальное постановление о так называемой "легитимизации подкупа избирателей" на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В частности, речь идет о постановлении от 22 февраля 2019 года №376, которым было утверждено Разъяснение о применении положений части шестой статьи 64 закона "О выборах президента Украины".

Подчеркнем, ранее в избирательном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко заявили, что ЦИК постановлением позволил практически прямой и косвенный подкуп. Отмечалось, что юридические лица могут тратить средства из избирательного фонда кандидата на оплату работы агитаторов в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание. При этом до момента принятия этого постановления это считалось прямым и косвенным подкупом избирателей.

В штабе также подчеркивали, что это же постановление позволяет юрлицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых договоров или трудовых договоров, а юридические лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В ЦИК отметили, что указанное постановление было обжаловано в судебном порядке.

"По результатам рассмотрения двух таких дел Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции приняты противоположные между собой решения, одним из которых указанное постановление комиссии в целом признано правомерным, а другим - противоправным и недействительным", - сообщили в комиссии.

В ведомстве обратили внимание, что решение Шестого апелляционного административного суда как от 28 февраля 2019 года по делу № 855/57/19, так и от 1 марта 2019 по делу № 855/58/19 пока в законную силу не вступили и могут быть пересмотрены в апелляционном порядке.

"Статьей 1291 Конституции Украины и статьей 14 Кодекса административного судопроизводства Украины предусмотрено, что исполнению подлежат судебные решения, вступившие в законную силу. Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда первой инстанции, а, следовательно, окончательное судебное решение по этому вопросу будет принято Верховным судом", - подчеркнули в Центризбиркоме.

В связи с этим в ЦИК подчеркнули, что сейчас нельзя говорить о незаконности постановления.

"Преждевременно распространенная отдельными субъектами информация о том, что постановление Центральной избирательной комиссии от 22 февраля 2019 №376 является неправомерным или таким, что не подлежит исполнению, является безосновательной и необоснованной, а также такой, которая заведомо направлена на давление и дискредитацию Центральной избирательной комиссии в целях делегитимизации избирательного процесса", - заявили в комиссии.

Также в комментарии РБК-Украина в ЦИК сообщили, что на данный момент документ является действующим.

Напомним, в комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности настаивают, что Верховная рада должна усилить ответственность за подкуп избирателей в ходе выборов 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля правовой комитет поддержал принятие закона №8270, которым регламентируется повышение штрафов за нарушения на выборах 2019.

Добавим, на сайте Верховной рады 13 апреля 2018 года появился правительственный законопроект №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства".