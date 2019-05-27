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В ЦВК закликали Раду ухвалити законопроект Зеленського про публічні закупівлі

Новини » Вибори 2019    27.05.2019 - 20:26
В ЦВК закликали Раду ухвалити законопроект Зеленського про публічні закупівлі
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

За умови ухвалення необхідного законодавства ЦВК готовий працювати у будь-якому режимі

Для вирішення питання із публічними закупівлями до дочасних парламентських виборів Верховна рада має ухвалити законопроект "Про публічні закупівлі", який був внесений президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що позиція ЦВК співпадає з проектом закону, який вже є зареєстрований.

"Він (законопроект, ред.) є в Раді і визначений президентом України. Вони його не провалили, він не був включений до порядку денного. Це законопроект, який був внесений безпосередньо в день позачергового засідання Верховної ради", - заявила Сліпачук.

У свою чергу секретар ЦВК Наталія Бернадська наголосила, що за умови ухвалення необхідного законодавства ЦВК готовий працювати у будь-якому режимі для проведення парламентських дострокових виборів.

"Ми готові працювати в будь-якому режимі для того, щоб вибори відбулись. Але нам потрібні інструменти. Ми розуміємо, що наразі строки проведення публічних закупівель не вписуються в закон про вибори народних депутатів. Ми сподіваємось, що вирішення цієї проблеми буде якнайшвидше. Такий проект закону вже є в парламенті.. Сподіваємось, що найближчим часом це питання буде вирішено", - заявила Бернадська.

Раніше повідомлялось, що ЦВК бачить декілька критичних загроз у процесі підготовки до дострокових парламентських виборів. "Найскладніша процедура - питання виготовлення виборчих бюлетенів. Очікувана вартість виборчих бюлетенів - понад 290 мільйонів гривень. Це величезна сума. Наголошую, що бюлетенів потрібно буде виготовити в два рази більше, ніж на президентських виборах", - заявив Радченко.

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