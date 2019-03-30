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В ЦВК закликали членів комісій не піддаватися тиску з боку кандидатів


Ухилення від виконання своїх повноважень є злочином, зазначає Сліпачук

В ході виборів президента України члени окружних та дільничних виборчих комісій не мають піддаватися тиску чи змушенню до дій, які призведуть до порушення присяги. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук у своєму зверненні до членів ОВК та ДВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, в ЦВК наголосили, що на цих виборах буде рекордна кількість представників виборчих комісій від кандидатів

"Ви маєте спиратися лише на букву закону. А тому ніхто - ні кандидати, за квотою яких вас було призначено, ні керівники комісій, ні правоохоронці чи будь-які інші особи - не мають права тиснути на вас чи змушувати вас до дій, які можуть стати порушенням вашої присяги", - заявила Сліпачук

Вона також закликала членів комісій інформувати керівництво ЦВК в разі вчинення тиску. 

"Градус заполітизованості виборчого процесу породжує значні виклики для нас... Ми забезпечуємо проведення виборів, які визначають долю країни, а не окремих політичних сил чи їх лідерів", - додала вона.

Так, голова комісії попередила, що будь-яке порушення виборчого процесу з боку людей, які його забезпечують, в тому числі фальсифікації з підрахунком голосів, є злочином.

"Кожен з вас склав присягу про те, що буде незалежним і сумлінно працюватиме заради забезпечення волевиявлення народу. Ухилення від виконання вами своїх повноважень, самовільне і необґрунтоване відлучення з виборчої дільниці - також несуть за собою кримінальну відповідальність", - додала вона.

Нагадаємо, у пенітенціарних установах інших країн відбувають покарання понад 6 тисяч громадян України, які не зможуть взяти участь у президентських виборах 2019.

Також РБК-Україна писало, що під цілодобовою охороною поліції опинилися 1424 виборчі дільниці Київської області напередодні виборів 2019.

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