RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми"

Фото: ЦВК України (cvk.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Центральна виборча комісія України нагадує, що будь-які спроби провести так звані "референдуми" не матимуть юридичних наслідків. Але просить українців не брати в них участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦВК.

Повідомляється, що сьогодні ЦВК прийняла постанову, в якій йдеться про неприпустимість підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.

Також окремо ЦВК звертає увагу на те, що такі "референдуми" не можуть мати жодних юридичних наслідків. А за відсутності закону будь-які спроби провести "місцевий референдум" є посяганням на конституційний лад України і територіальну цілісність.

Крім того, виборців, які проживають на окупованих територіях, ЦВК закликала не брати участь у "референдумах" у разі їх проведення Російською Федерацією або за її сприяння. Тим самим показавши солідарність і єдність українського народу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже цієї осені.

Передбачається, що парад "референдумів" може пройти 11 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центральна виборча комісіяРеферендум