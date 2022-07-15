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ЦИК призвал жителей оккупированных территорий не ходить на "референдумы"

Фото: ЦИК Украины (cvk.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Центральная избирательная комиссия Украины напоминает, что любые попытки провести так называемые "референдумы" не будут иметь юридических последствий. Но просит украинцев не принимать в них участия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦИК.

Сообщается, что сегодня ЦИК приняла постановление, в котором говорится о недопустимости подготовки и проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях.

В частности, комиссия отмечает, что проведение референдумов в условиях военного положения прямо противоречит положениям соответствующего закона. Кроме того, своим постановлением ЦИК отметил, что на время военного положения останавливается работа территориальных избиркомов и их членов.

"Сегодня на временно оккупированных территориях не функционируют и не образовывались определенные законодательством Украины субъекты, наделенные полномочиями по организации подготовки и проведения любых голосований", - говорится в заявлении.

Также отдельно ЦИК обращает внимание на то, что такие "референдумы" не могут иметь никаких юридических последствий. А при отсутствии закона любые попытки провести "местный референдум" являются посягательством на конституционный строй Украины и территориальную целостность.

Кроме того, избирателей, которые проживают на оккупированных территориях, ЦИК призвал не участвовать в "референдумах" в случае их проведения Российской Федерацией или при ее содействии. Тем самым показав солидарность и единство украинского народа.

Напомним, ранее стало известно, что оккупационные власти планируют провести "референдум" по вхождению Запорожской области в состав России уже этой осенью.

Предполагается, что парад "референдумов" может пройти 11 сентября.

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