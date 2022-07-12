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На окупованих територіях росіяни готують референдуми: що відомо

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 17:38
На окупованих територіях росіяни готують референдуми: що відомо Фото: на окупованих територіях росіяни готують референдуми (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

На окупованих територіях України йде планомірна підготовка до так званих референдумів, на яких буде вирішуватися доля цих регіонів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

"11 вересня - це єдиний день голосування. Але ми вже зараз чітко бачимо ті заходи, які Росія проводить в Херсонській, Донецькій, Луганській областях", - заявив Скібіцький.

За його словами, нині йде планомірна підготовка до так званих референдумів, на яких буде вирішуватися, що робити з цими територіями.

"Крім того, законодавчий орган РФ напрацьовує законопроекти для спрощення надання громадянства, інтеграції чи приєднання окупованих територій до РФ та інші законодавчі питання, які РФ буде використовувати на окупованих територіях", - зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, росіяни захопили частину Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. У більшості захоплених регіонів окупанти хочуть провести референдуми. При цьому загарбники проводять примусову мобілізацію українців.

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