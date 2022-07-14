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Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області: що відомо

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Київ, Четвер 14 липня 2022 14:22
Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області: що відомо Фото: окупанти готують референдум в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже восени, імовірно в першій половині вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова члена окупантської "обладміністрації" Володимира Рогова в коментарі "РИА-Новости".

"Остаточно озвучимо, коли будемо розуміти за рівнем нашої готовності і залученості людей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що окупанти готують "референдуми" на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях. Запланована дата - 11 вересня.

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