ЦВК прийняла заяву від потенційного кандидата з неформальною фотокарткою

В ЦВК повідомили, що рішення щодо реєстрації буде прийнято на засіданні

Заявление о выдвижении кандидатом на пост президента на очередных выборах подал сельский голова Елизаветовки Днепропетровской области Максим Голосной. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так претендент в кандидаты заявил, что подал заявление в Центризбирком как самовыдвиженец без внесения залога. По его словам, он подал в ЦИК неформальную фотографию.

"Нет никаких требований к фотографии кандидата, а именно до заднего плана. У меня на заднем плане "Бабушка и кот", - рассказал Голосной.

Представители Центризбиркома, в свою очередь, подтвердили РБК-Украина, что приняли заявление с нестандартными фотографиями.

"Мы приняли заявление Голосного. Он получил об этом документ, но будет ли он зарегистрирован в качестве кандидата будут решать члены ЦИК на заседании", - сообщили работники комиссии.

Фото: Максим Голосной (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что заявление в ЦИК подал самовыдвиженец Кармазин. По словам представителя потенциального кандидата, Кармазин является председателем политической партии "Защитников Отечества".

Напомним, в ЦИК пояснили, почему некоторые лица подавали заявления без присутствия прессы. Пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко сообщил, что отдельные потенциальные кандидаты на пост президента сегодня заявили, что желают подать заявления в Центризбирком без присутствия прессы.