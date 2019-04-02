ЦВК прийняла протоколи від ОВК 8 округів

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на зараз ОВК не зафіксували жодних порушень на виборах

Станом на 2 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування на виборах 2019 окружних виборчих комісій 8 округів. Про це повідомили у ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ЦВК триває безперервне засідання з отримання паперових протоколів з мокрими печатками про результати голосування на територіальних виборчих округах. Наразі в засіданні оголошено перерву.

"Першою відзвітувала про свою роботу з організації виборів президента України окружна виборча комісія територіального виборчого округу №51 (Донецька область). Після цього для подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування ОВК територіальних виборчих округів №146 (Полтавська область) та №213 (місто Київ). А наступними було прийнято протоколи ТВО округів №105 (Луганська область), №45 (Донецька область) та №180 (Харківська область), №149 (Полтавська область), №134 (Одеська область)", - повідомили у комісії.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька зазначила, що ніяких порушень зараз не зафіксовано.

"Ті ОВК, що привезли протоколи, ніяких порушень не зафіксували. Навіть немає окремих точок зору під час підписання протоколу", - заявила Бернацька.

Нагадаємо, раніше Бернацька заявила, що вже у вівторок, 2 квітня, можуть бути оброблені 100% протоколів в електронному вигляді для визначення результатів виборів 2019.

Як писало РБК-Україна, Центральній виборчій комісії залишилося підрахувати менше 1 відсотка голосів. Так, станом на 13:26 було підраховано 99% бюлетенів, а станом на 16:18 - 99,48%.