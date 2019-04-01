ЦВК прийняла протоколи з "мокрими печатками" від ще двох ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) отримала від представників ще двох окружних виборчих комісій паперові протоколи з результатами голосування на виборах 2019 з мокрими печатками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 146 (Полтавська область) та № 213 (місто Київ).

Таким чином, станом на 1 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 3 територіальних виборчих округів (№ 51, № 146, № 213). Всього на виборах працюють 199 ОВК.

В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 2 квітня 2019 року.

Нагадаємо, перші паперові протоколи з мокрими печатками про результати голосування надійшли до ЦВК від Окружної комісії в Донецькій області.

РБК-Україна писало, що за даними ЦВК, станом на 17:52 за кандидата у президенти Володимира Зеленського проголосували понад 5 млн виборців. В той час за Петра Порошенка проголосували вдвічі менше - 2,6 млн виборців.