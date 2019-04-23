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ЦВК прийняла протоколи вже 77 окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 18:41
ЦВК прийняла протоколи вже 77 окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У роботі ЦВК оголошена перерва до завтра

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 23 квітня прийняла протоколи про результати голосування у другому турів виборів 2019 від ще 8 окружних виборчих комісій (ОВК). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК. 

Зазначається, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій: № 21 (Волинська область), № 95, 98 (Київська область), № 153 (Рівненська область), № 168, 177, 180 (Харківська область), № 223 (місто Київ).

Таким чином, станом на 18:15 23 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 77 територіальних виборчих округів. Всього очікується отримання протоколів від 199 ОВК.

В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 24 квітня 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів. За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результату виборів в Україні має відбутись до 30 квітня.

Названа кількість "мертвих душ", яких виключили з реєстру виборців ЦВК виключила спотворення результатів виборів через порушення
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