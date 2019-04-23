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ЦВК прийняла протоколи вже 40 окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 12:09
ЦВК прийняла протоколи вже 40 окружних виборчкомів
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна)

Всього ЦВК має прийняти протоколи 199 ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 23 квітня прийняла протоколи про результати голосування у другому турів виборів 2019 від ще 29 окружних виборчих комісій (ОВК). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК. 

Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи територіальних виборчих округів: № 13, 14 (Вінницька область), № 30, 35, (Дніпропетровська область), № 45, 47, 48, 49, 52 (Донецька область), № 71, 72 (Закарпатська область), № 78, 79 (Запорізька область), № 83 (Івано-Франківська область), № 112 (Луганська область), № 117 (Львівська область),  № 130 (Миколаївська область), №  134, 143 (Одеська область), № 149 (Полтавська область), № 152 (Рівненська область), № 157 (Сумська область), № 164 (Тернопільська область), № 203 (Чернівецька область), № 210 (Чернігівська область), № 211, 215, 216, 218 (місто Київ).

Таким чином, станом на 11:30 23 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 40 територіальних виборчих округів. Всього очікується передача протоколів від 199 ОВК.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що оголошення результату виборів в Україні має відбутись не пізніше ніж за 10 днів. Результати виборів можуть оголосити до 30 квітня.

РБК-Україна писало, що за результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Чинний президент Петро Порошенко отримує голоси 24,46% українських виборців.

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