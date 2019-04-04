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ЦВК прийняла протоколи 188 окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 20:01
ЦВК прийняла протоколи 188 окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Центрвиборчкому залишилося прийняти протоколи від 11 ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019, станом на 4 квітня 2019 року, прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 188 із 199 територіальних виборчих округів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Як зазначається, після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою "Уточнений" окружним виборчим комісіям ТВО № 21, 40, 96, 119, 153, 210, 217 до 5 квітня 2019 року включно, а ОВК ТВО № 78 - до 6 квітня 2019 року включно. 

Крім того, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 23 територіальних виборчих округів: № 65, 66, 67 (Житомирська область), № 69 (Закарпатська область), № 74 (Запорізька область), № 84, 88 (Івано-Франківська область), № 98 (Київська область), № 103 (Кіровоградська область),  № 115, 120, 125 (Львівська область), № 128, 129, 130 (Миколаївська область), № 138, 139 (Одеська область), № 170, 177 (Харківська область), № 189, 192 (Хмельницька область), № 218, 223 (місто Київ).

Також Комісія прийняла протокол з поміткою "Уточнений" окружних виборчих комісій ТВО № 25, 29, 212, 180.

У роботі ЦВК до завтра оголошено перерву.

Раніше повідомлялося, що невеликі невідповідності, виявлені у паперових протоколах окружних виборчих комісій, не мають вплинути на результати голосування на виборах президента України. 

РБК-Україна писало, що сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.

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