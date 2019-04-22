ЦВК прийняла протоколи 11 окружних виборчкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 22 квітня прийняла протоколи про результати голосування у другому турів виборів 2019 від ще п'яти окружних виборчих комісій (ОВК). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК.

Зазначається, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 51 (Донецька область), № 105 (Луганська область), № 169 (Харківська область), № 198 (Черкаська область), № 214 (місто Київ).

Таким чином, станом на 22 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 11 територіальних виборчих округів. Всього очікується передача протоколів від 199 ОВК.

РБК-Україна писало, що сьогодні Центральна виборча комісія в режимі засідання розпочала прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що оголошення результату виборів в Україні має відбутись не пізніше ніж за 10 днів. Результати виборів можуть оголосити до 30 квітня.