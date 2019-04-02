ЦВК прийняла паперові протоколи ще від чотирьох округів

Центральна виборча комісія у вівторок, 2 квітня, продовжила безперервне засідання з прийняття паперових протоколів з результатами голосування на виборах 2019. Про це оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні заслухані результати голосування на окремих територіальних виборчих округах Луганської, Донецької, Харківської та Полтавської областей, де вже завершився підрахунок голосів.

"До нас прибули члени комісій ТВО №105. Це Луганська область, місто Щастя. ТВО №45 Донецької області. Також ОВК ТВО №180 - це Золочів Харківська область та округ №149. Це Полтавська область", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, результати виборів 2019 станом на 6 ранку виводять у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Опрацьовано вже 97,71% протоколів. Зеленський набирає 30,26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,92% голосів і Юлія Тимошенко - 13,39%.

Як писало РБК-Україна, в ОБСЄ повідомили, що перший тур виборів 2019 був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.