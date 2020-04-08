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ЦВК передбачила можливість онлайн-засідань

Новини » Політика     08.04.2020 - 02:06
ЦВК передбачила можливість онлайн-засідань
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

За наявності технічної можливості член ЦВК може брати участь у засіданнях за допомогою технічних засобів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на черговому засіданні ухвалила рішення про можливість проведення засідань в режимі онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК.

За словами голови ЦВК Олега Діденка, комісія не змінює форму роботи, а закладає додаткову можливість проводити засідання.

"Сподіваюсь, що епідемічна ситуація в країні покращиться, і нам не доведеться застосовувати такий режим. Водночас, маючи законні підстави та ставлячи за мету забезпечення належного функціонування комісії за будь-яких умов, ми й ухвалюємо сьогодні це рішення", - пояснив він.

У новій статті регламенту визначено, зокрема, що за погодженням із головою комісії та за наявності технічної можливості член ЦВК може брати участь у засіданнях за допомогою технічних засобів через неможливість фізичної присутності.

Зокрема, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану, встановлення у визначеному законом порядку режиму надзвичайної ситуації чи карантину або настання інших обставин, що об’єктивно унеможливлюють проведення засідання комісії у звичайному порядку, ставлять під загрозу життя та здоров’я її членів, працівників секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, засідання можуть проводитися з використанням технічних засобів у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному сайті ЦВК.

Також установлені особливості та механізм участі члена ЦВК у засіданні за допомогою технічних засобів.

Окрім того, визначено, що у разі участі голови та секретаря комісії в засіданні за допомогою технічних засобів ухвалені протокол і рішення та додатки до них можуть підписуватися їхніми особистими кваліфікованими електронними підписами з подальшим оформленням у паперовому вигляді.

Окрема думка члена комісії, який брав участь у засіданні за допомогою технічних засобів та не погоджується з прийнятим рішенням, засвідчена особистим кваліфікованим цифровим підписом, може надсилатися на адресу ЦВК засобами електронної пошти та додається до протоколу засідання.

Особам, які мають право бути присутніми на засіданні ЦВК, надаватиметься можливість узяти участь у засіданні в режимі відеоконференції за допомогою технічних засобів.

“Під час проведення відеоконференцій набуває актуальності питання безпеки. Тож спільно із фахівцями управління інформатизації секретаріату комісії були передбачені відповідні заходи, які слугуватимуть своєрідними запобіжниками від зовнішнього втручання під час онлайн-засідань”, - зазначив Діденко.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні набули чинності нові карантинні правила, згідно з якими заборонено з'являтися в громадських місцях без масок.

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