ЦИК предусмотрела возможность онлайн-заседаний

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

При наличии технической возможности член ЦИК может участвовать в заседаниях с помощью технических средств

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на очередном заседании приняла решение о возможности проведения заседаний в режиме онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.

По словам председателя ЦИК Олега Диденко, комиссия не меняет форму работы, а закладывает дополнительную возможность проводить заседания.

"Надеюсь, что эпидемическая ситуация в стране улучшится и нам не придется применять такой режим. В то же время, имея законные основания и ставя целью обеспечение надлежащего функционирования комиссии при любых условиях, мы и принимаем сегодня это решение", - пояснил он.

В новой статье регламента определено, в частности, что по согласованию с председателем комиссии и при наличии технической возможности член ЦИК может участвовать в заседаниях с помощью технических средств из-за невозможности физического присутствия.

В частности, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, установления в определенном законом порядке режима чрезвычайной ситуации или карантина или наступления иных обстоятельств, которые объективно исключают возможность проведения заседания Комиссии в обычном порядке, ставят под угрозу жизнь и здоровье ее членов, работников секретариата и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, заседания могут проводиться с использованием технических средств в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном сайте ЦИК.

Также установлены особенности и механизм участия члена ЦИК в заседании с помощью технических средств.

Кроме того, определено, что в случае участия председателя и секретаря комиссии в заседании с помощью технических средств принятые протокол и решение и приложения к ним могут подписываться их личными квалифицированными электронными подписями с последующим оформлением в бумажном виде.

Отдельное мнение члена комиссии, который принимал участие в заседании с помощью технических средств и не соглашается с принятым решением, заверенное личной квалифицированной цифровой подписью, может направляться в адрес ЦИК средствами электронной почты и прилагается к протоколу заседания.

Лицам, которые имеют право присутствовать на заседании ЦИК, будет предоставляться возможность принять участие в заседании в режиме видеоконференции с помощью технических средств.

“Во время проведения видеоконференций приобретает актуальность вопрос безопасности. Поэтому совместно со специалистами управления информатизации секретариата Комиссии были предусмотрены соответствующие меры, которые будут служить своеобразными предохранителями от внешнего вмешательства во время онлайн-заседаний”, - отметил Диденко.

Напомним, с 6 апреля в Украине вступили в силу новые карантинные правила, согласно которым запрещено'появляться в общественных местах без масок.