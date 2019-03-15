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У ЦВК пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів


На вибори президента 2019 надрукують бюлетенів на два тури

На выборы 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заказала около 60 млн бюллетеней сразу на два тура. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, публикация на сайте ProZorro заказа на 60 млн бюллетеней вызвала лишний ажиотаж.

"Бюллетени изготавливаются в соответствии с законами о публичных закупках и выборах президента Украины. ЦИК не может обойти процедуры, предусмотренные законодательством. Ровно ничего не случилось, кроме одного, что журналисты и эксперты увидели информацию о намерении закупить такие бюллетени. И никто не понял, что эти бюллетени планируется закупить для двух туров", - отметил Радченко.

Он также добавил, что количество бюллетеней рассчитывали еще в июне-июле 2018 года, когда формировался соответствующий бюджетный запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК создал комиссию по контролю печати бюллетеней. Контроль будут осуществлять 14 представителей кандидатов на должность президента.

Отметим, в Украине зарегистрировали 683 официальных международных наблюдателей на выборах.

 

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