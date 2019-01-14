Вибори-2019: документи до ЦВК подали 11 осіб

Фото: ЦВК (УНІАН)

Наразы ЦВК зареєструвала 5 кандидатів в президенти

Документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) станом на ранок 14 січня 2019 подали 11 осіб, які претендують на пост президента України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.

За словами Хівренка, наразі Центрвиборчком зареєстрував п'ять кандидатів на пост президента.

"Станом на 11:00 14 січня документи подали 11 осіб, з них зареєстровано кандидатами 5 осіб", - заявив Хівренко.

За його словами, питання реєстрації наступних кандидатів для участі у виборах президента можуть розглянути на засіданні комісії у понеділок.

"Наступне засідання ЦВК відбудеться сьогодні, проте порядок денний поки не відомий. Чи буде розглядатись питання щодо реєстрації кандидатів буде відомо пізніше", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 січня ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти - ним став Ігор Шевченко, якому було видано посвідчення кандидата на пост президента України.

Як писало РБК-Україна, 8 січня ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів в президенти: нардепа Сергія Капліна, екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та мера Львова Андрія Садового.