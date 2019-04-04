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ЦВК отримала протоколи 165 окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 15:58
ЦВК отримала протоколи 165 окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До Центрвиборчкому не надійшли протоколи ще 34 ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК), станом на 15:00, прийняла протоколи про результати голосування на виборах 2019 від 165 окружних виборчих комісій (ОВК). Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні було прийнято протоколи від 54 ОВК. Всього в Україні 199 окружних виборчих комісій.

"Станом на зараз ЦВК прийняла 165 протоколів окружних виборчих комісій а також один уточнений. А за сьогодні ЦВК було прийнято протоколи 54 виборчих комісій", - повідомив Радченко.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) направила 15 протоколів про результати президентських виборів в Україні 2019 на уточнення. 

Нагадаємо, ЦВК опублікував дані 100% електронних протоколів виборів президента. Результати виборів 2019 показали впевнене лідерство Володимира Зеленськог, який набирає 30,24% голосів - за нього проголосували 5 млн 713 тис. 825 осіб. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95% - за нього проголосували 3 млн 14 тис. 523 виборців.

На даний момент результати виборів є не остаточними. Остаточні результати будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.

Безперервне засідання ЦВК може тривати і на вихідних ЦВК оголосить офіційну позицію щодо дебатів Зеленського та Порошенка
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