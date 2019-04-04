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ЦИК получил протоколы 165 окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 15:58
ЦИК получил протоколы 165 окружных избиркомов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Центризбирком поступили протоколы еще 34 ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), по состоянию на 15:00, приняла протоколы о результатах голосования на выборах 2019 от 165 окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня было принято протоколы от 54 ОИК. Всего в Украине 199 окружных избирательных комиссий.

"По состоянию на сейчас ЦИК принял 165 протоколов окружных избирательных комиссий, а также один уточненный. А за сегодня ЦИК было принято протоколы 54 избирательных комиссий", - сообщил Радченко.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 15 протоколов о результатах президентских выборов в Украине 2019 на уточнение.

Напомним, ЦИК опубликовал данные 100% электронных протоколов выборов президента. Результаты выборов 2019 показали уверенное лидерство Владимира Зеленськог, который набирает 30,24% голосов - за него проголосовали 5 млн 713 тыс. 825 человек. Дальше идет Петр Порошенко с результатом 15,95% - за него проголосовали 3 млн 14 тыс. 523 избирателей.

На данный момент результаты выборов являются не окончательными. Окончательные результаты будут объявлены после того, как ЦИК примет оригиналы протоколов всех окружных избирательных комиссий.

Непрерывное заседание ЦИК может продолжаться и на выходных ЦИК объявит официальную позицию по дебатам Зеленского и Порошенко
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