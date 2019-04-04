ЦИК получил протоколы 165 окружных избиркомов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Центризбирком поступили протоколы еще 34 ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), по состоянию на 15:00, приняла протоколы о результатах голосования на выборах 2019 от 165 окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня было принято протоколы от 54 ОИК. Всего в Украине 199 окружных избирательных комиссий.

"По состоянию на сейчас ЦИК принял 165 протоколов окружных избирательных комиссий, а также один уточненный. А за сегодня ЦИК было принято протоколы 54 избирательных комиссий", - сообщил Радченко.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 15 протоколов о результатах президентских выборов в Украине 2019 на уточнение.

Напомним, ЦИК опубликовал данные 100% электронных протоколов выборов президента. Результаты выборов 2019 показали уверенное лидерство Владимира Зеленськог, который набирает 30,24% голосов - за него проголосовали 5 млн 713 тыс. 825 человек. Дальше идет Петр Порошенко с результатом 15,95% - за него проголосовали 3 млн 14 тыс. 523 избирателей.

На данный момент результаты выборов являются не окончательными. Окончательные результаты будут объявлены после того, как ЦИК примет оригиналы протоколов всех окружных избирательных комиссий.