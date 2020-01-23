ЦВК показала попередні макети бюлетенів на місцеві вибори

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У русі "Чесно" заявляють про ризик фальсифікацій

Центральна виборча комісія підготувала попередні макети бюлетенів на місцеві вибори, які в жовтні пройдуть за новим Виборчим кодексом з нормою про відкриті списки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт руху "Чесно".

Зазначено, що за новою системою обиратимуться обласні ради та ради у великих містах (з населенням більше 90 тис. чоловік).

Зокрема, бюлетень буде складатися з двох частин. У першій міститься перелік політичних партій, навпроти однієї з них потрібно поставити позначку. А друга являє собою поле внизу бюлетеня, де потрібно вказати порядковий номер кандидата, якого підтримує виборець.

При цьому, якщо ж виборець проголосує за партію, а внизу впише неіснуючий номер кандидата, поставить іншу позначку або не поставить нічого, то буде вважатися, що він підтримує весь регіональний список.

Фото: макети бюлетенів

"Чесно" підкреслює, що такий підхід може призвести до некоректних підрахунків голосів.

"Виборець напише цифру 1, а до неї допишуть 0 - вийде кандидат під номером 10. Дописати 1 - нібито виборець підтримує 11-го в списку. Можна число 3 легко перетворити у 8. Будуть суперечки між членами комісії, наприклад, це цифра 2 або 7", - наголошується у повідомленні.

Також у русі побоюються, що виборці можуть не побачити, що внизу бюлетеня є місце для вибору кандидатів, і ті, кого партія сама розмістила вище в списку, матимуть перевагу і більше шансів пройти до ради.

Таким чином, переконані в організації, відкриті списки мають всі шанси перетворитися на старі закриті, які будуть затверджені партією, і на які виборець не матиме ніякого впливу.

Нагадаємо, в кінці грудня президент Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням його пропозицій. Документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не тільки за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року.