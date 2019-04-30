У ЦВК назвали терміни офіційної публікації результатів виборів

Центральна виборча комісія планує вже сьогодні направити протокол про остаточні результати голосування на президентських виборах до "Голосу України" та "Урядового кур’єру". Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Три дні встановлено законом в статті, яка стосується строків, коли вибори президента встановлюються протягом одного дня голосування. Для повторного голосування немає цих трьох днів. Але ми сьогодні безпосередньо надішлемо цю інформацію до "Голосу України" та "Урядового кур’єру". А вони мають здійснити офіційне оголошення відповідно до закону", - заявила Сліпачук.

За її словами, до інавгурації у Верховній раді Володимир Зеленський перебуває у юридичному статусі "новообраний президент".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів. Таким чином, новообраним президентом України визнано Володимира Зеленського, який переміг Петра Порошенка. Зокрема, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%

Від тепер протягом 30 днів має пройти інавгурація нового президента, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше повідомляло РБК-Україна, можливою датою інавгурації називають 28 травня.

Крім того, голова ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що у другому турі не використали понад 12 млн бюлетенів. За її словами, до другого туру виготовили близько 30,7 млн бюлетенів, з яких не передали окружним комісіям та підлягають знищенню тільки 90.